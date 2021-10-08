«Ой мама! Ну хоть попку ладошкой прикрыла»: Глюкоза в леотарде сексуально приплясывала, крутя ягодицами

Певица устроила обнаженные танцы у бассейна, повернувшись к народу своим крепким тылом. Но все складочки поп-дива благоразумно прикрыла своими ручками.

Певица Глюкоза лишила поклонников дара речи. В своем Instagram звездная блондинка опубликовала видео со своими жаркими плясками у бассейна. Поп-дива облачилась в леотард оттенка фуксии, сексапильно двигаясь в такт музыке. При этом Глюкоза игриво прикрыла полуголые «булочки» своими ладошками, скрыв от любопытных поклонников все соблазнительные складочки. Разочарованию мужской части подписчиков поп-дивы не было придела.

Глюкоза соблазнительно приплясывала в купальнике, крутя «сдобным хачапури», да так, что у многих потекли слюнки. Поклонники поп-дивы осыпали Наташу Чистякову-Ионову комплиментами, воспевая ее природную красоту и фантастическую фигуру.

«Ой, мама! Кто это?? Словно вся из золота», «Эти пляски всех мужиков сна лишили», «Вай! Она еще спиной повернулась, а там совсем трусов на попке нет», «Несите срочно огнетушитель! Все внутри полыхает огнем от таких плясок у бассейна», «Ну хоть попку голую ладошками прикрыла», «Она что голая там?» — пишут фолловеры.

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