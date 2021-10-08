«Взбитыми булками к народу развернулась»: Рудова в тесных стрингах впервые так сексуально оголила свой «хачапури»

Наталья Рудова знает, как привлечь к себе внимание поклонников. На пляже красавица-блондинка позировала в узких трусиках, впервые так сексапильно обнажив «сдобные пирожки». При чем мужская часть подписчиков актрисы из сериала «Универ. Новая общага» в Instagram принялась восхищаться и нахваливать идеальную фигурку Рудовой, а вот женская, наоборот, устыдила звезду за излишне провокационный вид.

Наталья Рудова изящно присела на бортик бассейна, сексапильно прогнув спинку так, что ее наливные прелести стали казаться еще более пышными и «сдобными». Такие пикантные кадры не оставил без внимания и бывший муж Татьяны Арнтгольц. Так, Иван Жидков отметился «лайком» под «сочным» снимком красавицы-блондинки.

«Воу-воу! Полегче, красотка», «Вот это вид сзади! Мечта», «Сладкая попочка», «Ну какие ягодички — персик», «Ого! Фигурка топчик, первый сорт», «Так и хочется вас в бассейн столкнуть! Можно??», «А если сзади кто-то подойдет и за трусики дернет??», «Взбитыми булками к народу развернулась», «Ого! Какой поплавок», — пишут фолловеры.

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