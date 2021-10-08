«Как натянуть стринги на такой живот-то?»: Горбань сразила стройным телом, показав себя в бикини до и после родов

Актриса из сериала «Кухня» наглядно продемонстрировала, как выглядела в одном и том же купальнике будучи беременной и уже после родов.

Мария Горбань в своем Instagram показала, какие метаморфозы произошли с ее телом после беременности и родов. Для этого актриса из сериала «Кухня» сделала фото на пляже до и после, выбрав для съемки один и тот же купальник. Сначала возлюбленная кинооператора Кирилла Зоткина позировала с большим беременным животиком, а потом блеснула стройной фигурой.

«Вы все спрашиваете: «Как похудеть после родов?». А я не знаю, просто так само получилось», — пошутила Мария.

«Как натянуть стринги на такой живот-то?», «Похудеть после родов можно только, если не толстеть во время беременности», «Машенька, вы как всегда шикарно выглядите!!», «От животика и следа не осталось», «Даже кожа на пузе не растянулась», «Зато какая пышная грудь! Ммм…. восторг!!», «Ауф! Второе фото просто жара!!», «Как только на вас стринги не треснули, когда вы ходили с таким пузиком», «А что купальники для беременных не выпускают??», «Живот, конечно, такой большой! Мы то думали у вас там двойня», «Как так можно было похудеть?? Волшебство», «Стройняшка», «Вот это талия! Бомба», — пишут фолловеры.

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