«Двойные складки втикают в пирожок»: Седокова в скомканных трусах обнажила «зону бикини»

В фан-аккаунте Анны Седоковой до сих пор обсуждают «нелепое» фото артистки в бикини оттенка незабудки. Экс-солистка группы «ВИА Гра» томно обнажила прелести, засветив «сочный» бюст в лифе, который так и норовил треснуть по швам от такого напора. Однако поклонники обратили внимание на малопривлекательные складочки у «зоны бикини», которые появились под трусиками. Многие посчитали, что поп-дива слишком высоко натянула стринги.

«Двойные складки втикают в пирожок», «Трусики как-то странно смотрятся, лишняя кожа видна», «Анюта, с фотошопом перемудрили??», «Зачем так стринги до ушей натягивать! А потом вот такой конфуз с лишними двойными складками», «Мда! Выглядит как-то не очень сексуально», «Эти складки вот-вот заговорят! Кожа гармошкой! Ну совсем не привлекательно», «Странно, животик плоский, бедра такие наливные и сочные! Откуда эти складочки??», «Это все трусы! Срочно снять и сжечь», «Ходите совсем без белья, тогда и складки ваши никто не увидит», «Зато у нее мужик есть — так что хейтеры, умойтесь!», «Завистники и диванные критики тут как тут», «Знойная красотка у бассейна», «Все равно лучшая!» — пишут фолловеры.

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