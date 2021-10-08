Елизавета II готовит восьмилетнего правнука к передаче короны

В следующем году Елизавета II отметит платиновый юбилей своего правления. 70 лет назад она взошла на британский престол. Согласно королевскому протоколу, после того, как Ее Величество откажется от короны, королем станет ее старший сын – принц Чарльз.

Вторым престолонаследником является принц Уильям, а третье место в этом важном списке занимает принц Джордж – старший сын Уильяма и Кейт Миддлтон. Накануне стало известно, что Елизавета II готовит правнука Джорджа к роли короля, пишет Woman’s Day. Она принимает частные аудиенции с ним, а также проводит с правнуком больше времени. При этом принцу Уильяму такие уроки давали с 13 лет.

больше по теме Королевские презенты: какие подарки получил принц Джордж на свой день рождения 22 июля британскому наследнику исполнилось восемь лет.

Добавим, что в этом году принцу Джорджу исполнилось восемь лет.

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