Без соски-пустышки ни шагу! Арзамасова в легком «припыленном» платье миди вывела Левушку на прогулку

Сынишка актриса из ситкома «Папины дочки» мирно дремал в своей коляске, пока его мама позировала для свежего снимками.

26-летняя Лиза Арзамасова наслаждается своим новым статусом — замужней женщины и молодой мамы. От постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха звезда родила сына Левушку. Как говорит сама актриса, в автопарке их малыша уже несколько колясок. Разумеется, они удобные, практичные и уютные. На своем малыше Илья Изяславич не экономит.

На прогулке с сынишкой актриса из ситкома «Папины дочки» позировала, как говорится «у руля», пока ее Левушка мирно дремал на свежем воздухе в парке. Арзамасова перед прогулкой успела даже сделать элегантную прическу — легкие голливудские волны. Изюминкой образа Елизаветы стало легкое шифоновое платье миди с юбкой плиссе в оттенке чайной розы. Поверх актриса накинула пальто с фантазийным принтом. Дополнили лук полусапожки, а в руках Лиза держала пустышку.

«У Льва Ильича пополнение в «автопарке»! И да, до такой степени развития, как маникюр в цвет авто, мне не дойти, но в хороший день мы с сыном совпадаем в гамме. Так у меня не раз с мамой бывало: собираемся на мероприятие, едем с разных концов города, встречаемся, и оказывается, что, не договариваясь, оделись в тон. Лев Ильич пока не дает шансов договориться. И если рядом никого нет, хорошо, если вообще не забудешь одеться. Но надеюсь, что через годы ему приятно будет смотреть снимки первых дней гармонии», — отметила актриса.

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