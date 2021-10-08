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«Пускай говорят»: Катя Лель отреагировала на слухи, что родила дочь от Константина Хабенского

Как отметила певица, мало ли на кого похожа ее наследница.

«Пускай говорят»: Катя Лель отреагировала на слухи, что родила дочь от Константина Хабенского
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

Певица Катя Лель в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировала на слухи, что родила дочь Эмилию в 2009 году от актера и режиссера Константина Хабенского.

Эмилия Кузнецова
Эмилия Кузнецова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Моей дочери 12 лет. Она ростом с меня. Она красивая и активная».

Катя Лель

Как отметила Катя Лель, она наслышана, что якобы родила дочь от актера Константина Хабенского. «Это очень смешно. Ну мало ли на кого похожа моя дочь. Пускай говорят», — заявила Катя Лель.

Напомним, что дочь Эмилию Катя Лель родила в 2009 году. Отцом ребенка является ее муж бизнесмен Игорь Кузнецов.

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