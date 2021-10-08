Королевское имя: отец хотел назвать принца Уильяма по-другому

Старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза – принц Уильям является вторым в очереди на престол. Когда-то он станет королем Великобритании и будет известен как Вильгельм IV. Но как оказалось, его могли бы звать по-другому.

Принц Чарльз хотел назвать первенца Артуром. Но Диана была против этого и настояла на своем. Тем не менее, имя Артур все-таки значит в документах принца. Полное имя британского наследника – Уильям Артур Луи Филипп. Об этом People рассказал королевский историк Роберт Лейси.

Напомним, в этом году принц Уильям отметил свой 39-й день рождения и десятую годовщину совместной жизни с Кейт Миддлтон.

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