«На четвертый раз моя заявка все-таки прошла»: Диана Анкудинова – о том, как пыталась покорить «Голос»

18-летняя певица Диана Анкудинова сейчас участвует в новом проекте НТВ «Шоумаскгоон». Девушку пригласили, и она сразу же ответила согласием, поскольку давно хотела на подобное шоу перевоплощений.

А свой путь к славе победительница проекта «Ты супер!»-2018 начала со штурма детского «Голоса». Она неоднократно пыталась пройти на проект и даже дошла до «слепых» прослушиваний. Но потерпела фиаско.

«Вообще, этот проект зацепил меня с самого первого сезона. Я всегда хотела в нем поучаствовать. Вы бы видели, в каком восторге я находилась, когда на четвертый раз моя заявка все-таки прошла. Я валялась на полу, благодарила Бога. Мне тогда было 13 лет. Получается, что мы очень успешно прошли все кастинги», — вспомнила девушка, как это было, во время интервью на проекте «Загугли звезду».

К ней не повернулся ни один из членов жюри. И она не смогла сдержать эмоций, сильно плакала. Но до слез ее довело не равнодушие жюри, а неравнодушие зала – зрители аплодировали стоя и долго-долго не отпускали артистку.

«Естественно, все это вырезали. Потому что никто не будет долго смотреть на то, как мне хлопают. Но это был нужный опыт для меня, чтобы с определенным багажом пойти на проект «Ты супер!», — призналась Диана.

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