«Что это у зоны бикини топорщится?»: Климова в монокини оголила гром-бедра, засветив лишние складки

В фан-аккаунте Екатерины Климовой поклонники до сих пор обсуждают не самые удачные пляжные кадры знаменитости. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» покрасовалась у искусственного водопада в монокини телесного оттенка, обнажив знойные гром-бедра и блеснув сексапильной татуировкой.

При этом многие поклонники обратили внимание, что купальник неудачно сел на «сочной» фигуре звезды, подчеркнув все недостатки ее тела. Во-первых, телесный оттенок делал кожу Екатерины слишком бледной. Во-вторых, странные складки в области «зоны бикини» буквально лишили актрису возможности выгодно преподнести свою идеальную фигуру. Все-таки Климова считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. Но этот купальник можно отнести к тем вещам, от которых нужно избавиться.

«Купальник больше напоминает нераскрывшийся парашют», «Какие-то странные складки там, где проходит зона бикини», «Этот купальник просто ужасный, грудь расплющил, бедра сделал несуразными! Одним словом всю фигуру превратил в массу желе», «Что это у зоны бикини топорщится??», «Сжечь надо это бикини! Больше никуда не надевайте», «Купальник для толстушек?? Чтобы мясцо в области живота прятать», «Какие-то смешные растяжки из ткани на внутренней стороне бедра», — пишут фолловеры.

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