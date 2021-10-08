«Он понял, что может меня потерять»: Лель раскрыла детали отношений с Волковым

Певица Катя Лель в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях со своим продюсером Александром Волковым.

«Мы познакомились на Старый новый год. Был концерт. После выступления Саша зашел в гримерную. Он сразу влюбился в меня. Стал ухаживать. Присылал цветы. Он старше на 24 года. Да еще и женат. Именно Саша делал гастроли нашим именитым артистам. Саша был лучшим ресторатором. Он был большая умница. Целеустремленный человек. Он говорил, что не жил с женой. При этом обманывал меня». Катя Лель

Как отметила Катя Лель, в какой-то момент все у них рассыпалось. «Он видел мою популярность. Саша понял, что может меня потерять. Саша увидел, что есть много молодых людей, которые могут покорит меня. Саша знал, что моя самая долгожданная мечта родить ребенка в законном браке. Я ушла от Саши в чем стояла. Он перекрывал мне кислород на сцене. От меня все отвернулись, кроме Николая Баскова и Льва Лещенко», — заявила Катя Лель.

Напомним, что Катя Лель сейчас замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым. В 2009 году она родила дочь Эмилию.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.