Какой конфуз!: из-за внушительного бюста Натальи Рудовой лямка платья затрещала по швам прямо на ней

Актриса Наталья Рудова показала, что бывает, когда корсет слишком тесно облегает грудь.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова отправилась в свет в миниатюрном корсетном платье нежного розового цвета. Девушка колдовала над своим образом весь день, но не учла одну деталь – не каждый наряд подходит для ее пышных форм. Вот и ее секси-платье не выдержало и треснуло прямо на ней.

По дороге в клуб красотка оконфузилась: одна лямка просто-напросто порвалась. «Я осталась без лямки!», — смеясь от произошедшего, рассказала красотка.

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В итоге она не стала переодеваться, а появилась на людях прямо так, в платье с одной лямкой, из которого ее внушительная грудь едва не выпадала.

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