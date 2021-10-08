«Она оформлена на меня»: Диана Анкудинова рассказала о квартире, подаренной Игорем Крутым

Имя Дианы Анкудиновой страна узнала благодаря проекту «Ты супер!» на НТВ, во втором сезоне которого она одержала победу. Девочка перед этим пробовалась на детский «Голос», но безуспешно. А вот члены жюри проекта на НТВ под предводительством Игоря Крутого разглядели талант юного дарования.

В результате Анкудинова стала победительницей. И от телеканала и лично от Игоря Крутого в 2018 году получила заветный приз – ключи от двухкомнатной квартиры в Москве. Как оказалось, это была давняя мечта девочки, родившейся на Дальнем Востоке, жившей в детдоме и переехавшей с приемными родителями в Тольятти. Теперь она живет в Москве как хозяйка собственного жилья.

В проекте «Загугли звезду» Диана Анкудинова рассказала, что это за квартира, и поделилась впечатлениями от общения с продюсером.

«Она оформлена на меня. Адрес и ближайшее метро говорить не буду. Это небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 метров, но в хорошем удобном районе», — поведала артистка. И отозвалась о дарителе: «Могу точно сказать, что Игорь Яковлевич – это человек слова. И если он что-то сказал, то сделает это. Я очень рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди».

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