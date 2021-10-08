«Я была в шоке от таких заявлений»: Валерия рассказала, почему учила детей за границей

Певица Валерия – мама троих детей, а с недавних пор еще и бабушка. От первого брака с музыкантом Александром Шульгиным у нее трое детей – дочь Анна, сыновья Артемий и Арсений. Все они получили образование за границей. По словам Валерии, на такой шаг она вынуждена была пойти из-за звездной фамилии.

«За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве – постоянно! В школе, бывало, говорили: «Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты – сын Валерии?». Я, конечно, была в шоке от таких заявлений, — рассказала Валерия «Собеседнику».

По признанию артистки, больше всего доставалось ее дочери Ане, когда та училась в Щукинском училище.

Добавим, что Артемий уже больше десяти лет живет в Швейцарии, дочь Аня строит музыкальную карьеру, а Арсений, который женился в прошлом году и подарил певице первую внучку, занимается бизнесом в Москве.

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