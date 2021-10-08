«Жена не пускает»: Лев Лещенко рассказал, что не ходит в стриптиз-клубы

Льва Лещенко пригласили выступить на сцене московского ночного клуба. 79-летний артист решил не отказывать организаторам, несмотря на то что для него этот опыт будет первым. Ранее музыкант не точно не пел в подобных заведениях, даже не ходил туда.

«Я уверен, что на этот концерт придет более юная публика. В советские годы у нас не было таких заведений. Были сельские клубы, которые тоже казались довольно интересными. В современных клубах и музыка, и стриптиз. Меня туда жена не пускает», — сказал Лещенко в эфире программы «Вечерний Ургант».

Также артист заметил, что уже давно интересуется рэпом, как музыкальным направлением. А недавний дуэт с Loc-Dog стал тому подтверждением.

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