Не ради победы: Диана Анкудинова рассказала о своем участии в «Шоумаскгоон»

На сайте Teleprogramma.pro новый выпуск «Загугли звезду» с участием юной певицы Дианы Анкудиновой. Девушка рассказала о своем детстве в детдоме, приемных родителях и карьерных амбициях.

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На счету Дианы Анкудиновой участие в шоу «Голос», победа на музыкальном детском шоу «Ты супер!» на канале НТВ и множество достижений на российских и международных конкурсах вокалистов. Сейчас девушка участвует в новом проекте НТВ – конкурсе «Шоумаскгоон». И на шоу она пришла не за победой, а за участием.

«Это ощущение пришло ко мне после первой победы в проекте «Ты супер», потому что после шоу «Голос» для меня было важно доказать всем, и себе в том числе, что я все-таки чего-то стою. И тогда в 14 лет я с большим энтузиазмом подходила к слову «победа». Для меня было действительно важно победить», — объяснила Диана.

Сейчас девушка просто наслаждается процессом, не видит в участниках конкурентов и надеется выступить на сцене «Шоумаскгоон» еще много раз.

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