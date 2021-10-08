Оставила место воображению: Каменских в одном лифе от бикини подразнила поклонников сдобными формами

34-летняя певица Настя Каменских, судя по всему, улетела отдыхать на Мальдивы. С наступлением осенних холодов она очень тосковала по летнему солнышку и хотела вернуть лето.

Поскольку дальше лето только за деньги, Каменских взяла ситуацию в свои руки и купила поездку на райские острова. Оттуда уже пришел первый фотопривет в виде фотографий на белом песчаном пляже.

Каменских запечатлелась за завтраком, одетая лишь наполовину. Она надела лиф от бикини на завязках, подчеркнувший естественную красоту ее сдобного бюста, а внизу красовались шортики, как что простор для воображения поклонникам она оставила.

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