«Вот женщина-огонь!»: Лариса Копенкина в бикини вызвала зависть у подписчиков

Бывшая жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина, привлекла внимание поклонников в Instagram новой публикацией. Она снова поделилась снимками в бикини, чем вызвала массу эмоций у подписчиков. Многие даже признались, что завидуют женщине.

Копенкина опубликовала сразу несколько снимков в голубом бикини с анималистичным принтом. Женщина, не стесняясь своей неидеальной фигуры, позировала в разных ракурсах, чем спровоцировала некоторых фолловеров на признания.

«Как я вам завидую!!! Но по-хорошему!», «Ни разу не написала комментарий… вот смотрю и гадаю. Батарейка какая у Вас, Лариса? Столько позитива», «Какая, ты загоревшая. Наверное, всех поразила!!! Счастливая, свободная женщина!», «Вот женщина-огонь! Живет как хочет, берет от жизни все, что хочет, я ей завидую, Лариса, вы молодец», — пишут люди.

Напомним, Лариса Копенкина быдла замужем за певцом Прохором Шаляпиным. Она старше него на 30 лет, и их неравный брак долго обсуждался на ток-шоу.

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