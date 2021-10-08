«Ой, как же жарко»: Рудова едва натянула платье из латекса на пышную грудь

Летом Наталья Рудова побывала в Европе. По возвращению из отпуска актриса решила сесть на диету и избавиться от лишних килограммов. Хотя фанаты популярной блондинки уверены, что она в прекрасной форме. Это подтверждают и свежие снимки Натальи.

На этот раз она позировала в латексном платье, блеснув идеальными изгибами и пышным бюстом. Тако наряде актриса пришла на премьеру фильма о Джеймсе Бонде. Фанаты пришли в восторг от нового образа своей любимицы.

«Ой, как же жарко! Сексуальная одежда! Вы великолепны! Вам любая одежда идет!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Рудова отметила свой 38-й день рождения. Актриса тщательно скрывает личную жизнь, хотя ей периодически приписывают романы.

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