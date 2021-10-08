«С шестилетием!»: Проскурякова трогательно поздравила дочь Николаева

Веронике исполнилось шесть лет.

11 лет назад Юлия Проскурякова стала женой Игоря Николаева, а в 2015-м у них роилась дочь Вероника. В этом году малышке исполнилось шесть лет. С днем рождения ее поздравила звездная мама в своем инстаграм.

«Милая моя малышка, моя радость и счастье. Вероничка! С днем рождения, доченька! С 6-летием!», — написала Проскурякова.

Фанаты присоединились к поздравлениям. В их числе были и звезды эстрады.

«Милую, светлую Вероничку, с днем рождения», — написала Кристина Орбакайте. «С днем рождения, дорогую Вероничку!», — добавил Игорь Крутой.

Напомним, Вероника – это вторая дочь знаменитого композитора. Также у него есть взрослая наследница Юлия от первого брака.

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