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«С шестилетием!»: Проскурякова трогательно поздравила дочь Николаева

Веронике исполнилось шесть лет.

«С шестилетием!»: Проскурякова трогательно поздравила дочь Николаева
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: instagram.com/uliaveronika

11 лет назад Юлия Проскурякова стала женой Игоря Николаева, а в 2015-м у них роилась дочь Вероника. В этом году малышке исполнилось шесть лет. С днем рождения ее поздравила звездная мама в своем инстаграм.

«Милая моя малышка, моя радость и счастье. Вероничка! С днем рождения, доченька! С 6-летием!», — написала Проскурякова.

Вероника Николаева
Вероника Николаева. Скриншот: instagram.com/uliaveronika

Фанаты присоединились к поздравлениям. В их числе были и звезды эстрады.

«Милую, светлую Вероничку, с днем рождения», — написала Кристина Орбакайте.

«С днем рождения, дорогую Вероничку!», — добавил Игорь Крутой.

Напомним, Вероника – это вторая дочь знаменитого композитора. Также у него есть взрослая наследница Юлия от первого брака.

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