«Подарок небес»: Мальков, отдыхающий с Макеевой на Мальдивах, сделал заявление

На днях Анастасия Макеева заявила, что планирует изучать квантовую психологию под руководством одного звездного психолога. Тур проходит на Мальдивах, куда и отправилась актриса вместе со своим мужем Романом Мальковым. Ранее и звезда театра, и бизнесмен неоднократно заявляли, что не расстаются ни на один день и ни при каких обстоятельствах.

В своем инстаграм Мальков в очередной раз признался жене в чувствах.

«Как же я счастлив, что ты все же дала мне шанс доказать, что я тебя люблю по-настоящему. И сегодня, по ряду причин, а это невероятно-символично, что именно 7 октября, я точно могу сказать — ты моя судьба до конца моих дней. Я благодарен Богу, что я каждый день засыпаю и просыпаюсь, ощущая твое дыхание на моей груди! Я тебя обожаю, мой сладкий подарок небес!», — написал Мальков.

Добавим, что накануне Анастасия и Роман отметили пять месяцев официальной совместной жизни.

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