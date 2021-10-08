А муж уснул в кино: Арзамасова показала, как сходила на свидание с Авербухом

Продюсер и фигурист не смог досидеть до конца фильма.

Елизавета Арзамасова, ставшая минувшим летом впервые мамой, все чаще выходит в свет. Малыша она оставляет с бабушкой, а сама сопровождает мужа Илью Авербуха на съемках шоу «Ледниковый период».

Накануне состоялась запись второго выпуска сезона. Арзамасова присутствовала на процессе и даже кое-что показала у себя в микроблоге. А затем звездная пара решила устроить свидание.

Авербух повел жену в кино. Но что-то пошло не так — Арзамасова показала, что закончился поход сладким сном мужа в зрительном зале.

«Когда после съемочного дня, тренировок, репетиций и монтажа решил сходить в кино», — объяснила финал свидания актриса.

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