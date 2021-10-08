Дама в шляпе: Макеева в искрящемся бикини похвасталась роскошным телом

Анастасия Макеева и Роман Мальков наслаждаются теплым солнцем на Мальдивах. Там актриса постигает азы квантовой психологии под наблюдением звездного психолога.
В своем микроблоге звезда театра не устает рассказывать о своем обучении и делится кадрами с курортных островов. На этот раз она запечатлелась в искрящемся бикини, блеснув роскошными формами.
Вместе с Анастасией на островах находится и ее четвертый муж, Роман Мальков. Накануне влюбленные отметили пять месяцев официальной совместной жизни.
Напомним, что познакомилась пара в прошлом году на даче у актрисы. Роман приехал из Словении, где у него была семья – жена и четверо детей.
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