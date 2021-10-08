Леди в черном: Пугачева в шляпке с перьями, кардигане в пол и с котомкой на поясе вышла в свет

Легенда отечественной эстрады в этот раз не стала прятать руки в перчатки.

72-летняя Алла Пугачева довольно редко появляется на публике. Для этого должен быть очень серьезный повод или знаковое лично для нее событие. И таковое произошло накануне – старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте представила свету свой именной парфюм.

Алла Пугачева появилась на презентации во всем черном, в отличие от виновницы торжества, выбравшей розовый тотал-лук. Примадонна на сей раз не стана надевать мини, а пошла от обратного: она нарядилась в кардиган до самого пола, надела шляпку с перьями, черные очки, а на пояс повесила сумку-котомку.

В вот от излюбленного аксессуара последних лет – кружевных митенок – Пугачева отказалась, явив миру изящные кисти рук.

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