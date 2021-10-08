Отпуск в разгаре: Лариса Копенкина в полупрозрачной рубашке и мини-шортиках приоткрыла зону бикини

Бывшая жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина уже неделю наслаждается жарким климатом Египта на одном из популярных курортов Красного моря. Оттуда туристка шлет не только соболезнования бывшему по поводу кончины его жены, но и дразнит подписчиков пляжными фото.

На этот раз Копенкина решила спрятать фигуру в бикини и накинула полупрозрачную рубашку-тунику. Но та не смогла скрыть бронзовый загар женщины, а в какой-то момент и вовсе распахнулась, и инстамир увидел последствия all inclusive на фигуре Ларисы, а также зону бикини в мини-шортиках.

Отметим, что Копенкина в числе первых поддержала бывшего мужа, когда он внезапно стал вдовцом. У Прохора Шаляпина в Америке от коронавируса умерла супруга Татьяна Дэвис, с которой они летом сыграли свадьбу.

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