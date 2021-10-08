«Облетает наша бамбуковая роща»: Галкин прогулялся по осеннему саду

Шоумен все чаще выходит на участок, чтобы насладиться последними солнечными деньками.

Телеведущий Максим Галкин снова направил свое внимание на любимый сад. На этот раз он с удовольствием отправился гулять по утопающему в солнечных лучах участку, стараясь насладиться последними солнечными деньками.

больше по теме А на дне золотой дракон: Галкин показал в своем замке роскошный бассейн в китайском стиле Шоумен с двойняшками Гарри и Лизой регулярно занимается здесь плаванием.

Галкин запечатлел один из новых уголков своего сада – зону релакса с песком и гамаками. Проникнув в самые заросли желтых деревьев, шоумен включил видеокамеру:

«Облетает наша бамбуковая роща. Я ее так называю, она, конечно, не бамбуковая, это наши ивы. Но похожа!», — поведал шоумен.

Муж Примадонны лично ухаживает за некоторыми частями своего роскошного сада. Помогают ему в этом и двойняшки Лиза и Гарри, которые приучены к труду с самого раннего возраста.

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