«Облетает наша бамбуковая роща»: Галкин прогулялся по осеннему саду

Телеведущий Максим Галкин снова направил свое внимание на любимый сад. На этот раз он с удовольствием отправился гулять по утопающему в солнечных лучах участку, стараясь насладиться последними солнечными деньками.
Галкин запечатлел один из новых уголков своего сада – зону релакса с песком и гамаками. Проникнув в самые заросли желтых деревьев, шоумен включил видеокамеру:
«Облетает наша бамбуковая роща. Я ее так называю, она, конечно, не бамбуковая, это наши ивы. Но похожа!», — поведал шоумен.
Муж Примадонны лично ухаживает за некоторыми частями своего роскошного сада. Помогают ему в этом и двойняшки Лиза и Гарри, которые приучены к труду с самого раннего возраста.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!