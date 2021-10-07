«Я была в шоке от таких заявлений»: Валерия рассказала, как унижали детей из-за ее имени

Как отметила певица, за границей в этом смысле куда проще.

Певица Валерия заявила, что детям доставалось в детстве из-за ее звездного имени. Ей же было обидно, когда наследников отчитывали из-за родства с ней.

По словам певицы, над дочерью Аней, которая позже сменила имя на Шену, в юности издевались в Щукинском училище. За границей, где она позже училась, все обстояло куда проще. Там, как заметила певица, нет такого давления на детей знаменитостей.

Доставалось и сыновьям Валерии. Особенно это сильно проявлялось в школе.

«Бывало, говорили: «Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты – сын Валерии?» Я, конечно, была в шоке от таких заявлений. Хотелось спросить: «Вы что? А что, все остальные дети прямо всегда уроки делают? И никогда не случается, что не делают?» Валерия

Напомним, что детей Валерия родила в союзе с композитором Александром Шульгиным. Сейчас певица счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, сообщает «Собеседник».

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