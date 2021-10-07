«Лучше, чем секс в моем возрасте»: мама Наташи Королевой в красном мини-платье – о личной жизни

Как отметила Людмила Порывай, мужчины до сих пор на нее засматриваются.

Мама певицы Наташи Королевой артистка Людмила Порывай в Instagram рассказала о своей личной жизни, которая, как выяснилось, бурлит. Она разместила кадры из Майами, где живет уже много лет. На записи Людмила Порывай в красном мини-платье.

«Я вам покажу, что у меня происходит утром. Хочется вставать рано? Не хочется. Жары у нас уже нет. Бежим, бежим помаленьку от старости. Бегом, бегом», — заметила она и побежала на улицу.

Далее на пути Людмиле Порывай повстречалось некое дерево, которое она обожает нюхать. «Это лучше, чем секс в моем возрасте. Я каждый раз прохожу мимо этого дерева и вспоминаю молодость», — заметила она.

На этом забег мамы Люды не закончился. Порывай оказалась у океана. «Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие счастливые. Океан дает мне прилив сил. Поэтому ездите на речку, на море, на океан. Как ваша мама Люда», — заметила довольная собой родительница Наташи Королевой.

Напомним, что Людмила Порывай в этом году отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Она ведет крайне активный образ жизни и не собирается, судя по всему, стареть.

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