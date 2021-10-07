Евгений Понасенков обиделся на шутки ведущих «ЧБД» и разочаровал поклонников

Публицист и народный любимец Евгений Понасенков резко разонравился многим зрителям популярной передачи «Что было дальше?».

Напомним, что российский историк в последнее время стал ходячим мемом. Благодаря аристократическим манерам и своей харизме Понасенков фигурирует практически во всех Интернет-шутках.

Однако сам Маэстро, как оказалось, не любит, когда над ним подшучивают. Зрители «Что было дальше?» не ожидали, что Понасенков обидится на шутки ведущих юмористического YouTube-шоу.

Нурлан Сабуров и другие ведущие программы-«прожарки» специально для выпуска с Евгением Понасенковым оделись в классические костюмы. Комики стали использовать манеру речи Маэстро и начали передразнивать знаменитость.

«Шутить тоже надо уметь. Чтобы шутить, если у вас нет таланта, нужно заготовить юмор заранее. Нужны сценаристы. Нельзя же просто так выходить на аудиторию без ничего», — резко высказался на шутки Понасенков.

Маэстро не оценил юмор ведущих. При этом зрителям и поклонникам Понасенкова не понравилась агрессивность самого Евгения.

«Ощущение, что вы работаете не для 20-летних, а для пятилетних», — заявил Понасенков в YouTube-шоу «Что было дальше?».

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