«Хочу сделать каминг-аут и признаться в любви Варнаве»: Крапивина удивила признанием

Как отметила бывший продюсер певицы Светланы Лободы, она осталась в восторге от спектакля «Абсолютно нага».

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram расхвалила актрису Екатерину Варнаву за спектакль «Абсолютно нага».

«Хочу сделать каминг-аут и признаться в любви Варнаве! Вчера творилось что-то фантастическое! Совершенно новый формат и настолько точно и высоко профессионально исполнен, что мне между приступами смеха, хотелось кричать WOW, потому что вау-эффектов в нем вагон и маленькая тележка!» Нателла Крапивина

Как заметила Крапивина, Варнава – уникальный артист. Она может на сцене абсолютно все. Особенно Крапивина осталась довольна, как Варнава перескакивала из жанра в жанр, показав и стендап, и актерское мастерство, и безумные танцы. Ну и свое прекрасное совершенное тело.

Напомним, что на данном шоу случился курьез. Певица Ольга Бузова танцевала недалеко от сцены и не давала Варнаве пройти. В итоге актриса посоветовала исполнительнице найти в зале иностранца для создания семьи.

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