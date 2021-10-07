«Абсолютное вранье!»: Якубович развеял слух о том, что они с женой живут раздельно

У телеведущего есть квартира в Москве и дом за городом.

Став гостем YouTube-шоу «Алена, блин!», 76-летний телеведущий Леонид Якубович развеял множество мифов о себе, курсирующих в СМИ. Один из них — о том, что они с третьей женой живут раздельно (кстати, эта информация о шоумене закреплена в «Википедии»).

«Абсолютное вранье! — посмеялся Якубович, когда ему напомнили об этом. — 22 года назад мне подарили участок. Я забыл про него. Мне сказали приятели: «Либо ты сам стройся, либо мы тебе построим». Они пригнали технику, вырыли котлован и постепенно за 20 лет мы построили дом. Но по сегодняшним временам с моей работой я просто не в состоянии каждый день ездить туда-обратно. Поэтому, когда у меня запись, спектакль или еще что-нибудь, я остаюсь ночевать в Москве. Все. А так я живу там, за городом. Иногда бывает, я два-три дня в городе, а основное время я с женой, естественно».

Напомним, Якубович женат на сотруднице телекомпании «ВИD» Марине Видовой. Их 23-летняя дочь Варвара, по словам ведущего, уже живет отдельно. В школе и вузе она скрывала, кто ее отец, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Добавим, что в том же интервью Леонид Аркадьевич развеял слух о том, что у него есть большая квартира в Петербурге. Мужчина отметил, что никогда не имел недвижимости в северной столице.

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