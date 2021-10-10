«Бррр, даже не вериться»: стильные и не очень образы актрисы-космонавтки Юлии Пересильд

Взлетели, состыковались и осваиваются на Международной космической станции. Это краткий пересказ недавних событий, когда российская съемочная группа отправилась в космос снимать кино.

Главной звездой предстоящей картины обещает стать актриса Юлия Пересильд, которая не побоялась взлететь в небо. И пока она парит в космосе, мы на Земле оценили ее гардероб по стандартам «Модницы недели». Вместе с fashion-стилистом Анастасией Левицкой.

«Допустила ряд ошибок»

Сочетание спортивного и классического стилей – кроссовок с летящими платьями и жакетами/пиджаками – полюбилось многим девушкам. Во-первых, это удобно. Во-вторых, – стильно.

«Юлия допустила ряд ошибок, которые сделали образ недоработанным. Черный пиджак здесь лишний. Уместнее заменить его на более светлый. Как вариант, цвета металлик. Крой тоже можно подкорректировать, укоротив длину. Этот прием позволит визуально удлинить ноги.

К легкому и безумно красивому платью претензий нет. А вот кроссовки немного «тяжеловаты». Более легкая форма спортивной обуви добавила бы образу воздушности. Нужно учесть и отсутствие аксессуаров, которые позволили бы сделать лук завершенным. 6 баллов из 10».

«Не хватает аксессуаров!»

В этом образе Юлия отправилась покорять сердца зрителей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ее телесный комбинезон сразу привлекает внимание! Интересно, как оценила аутфит стилист…

«Первое, что бросается в глаза – отсутствие аксессуаров, как и в прошлом комплекте. Их не хватает! Сюда так и просятся широкий ремень, который бы позволил скрыть резинку на комбинезоне, и украшение на шею в виде тонкой цепочки. Как есть образ слишком простой. 3 балла».

«Скучно, но удобно»

Глядя на это фото, хочется сказать: «Бррр». Даже не вериться, что еще пару недель назад, можно было пройтись по улицам Москвы в легком платье. В память об уходящем лете, мы добавили в подборку этот свежий комплект с запахом луговых цветов.

«Простой летний образ, идеально подойдет для неспешной романтической прогулки в лесу или в поле. Здесь что-то оценивать не имеет смысла, потому что все предметы гардероба максимально понятны – платье A-силуэтного кроя с цветочным принтом плюс легкие белые кеды. Может ли иметь место такое сочетание предметов гардероба? Вполне! Но оценивать нечего, потому что скучно. Хоть и удобно. Больше 3-х баллов поставить не могу».

«Предпочитает скандинавский стиль»

А теперь делаем уверенный шаг из знойного лета в приятную осень. В подобном образе еще можно пощеголять. Но, скорее всего, совсем недолго. Пока легкий тренч не сменит шерстяное пальто.

«Судя по образам, Юлия предпочитает скандинавский стиль. В этом образе все хорошо, к месту, стильно и удобно, что особенного актуально для «сканди».

Джинсы, джемпер и кроссовки – это классическое сочетание, которое говорит о комфорте. Тренч добавляет образу завершенность. А цветовое решение еще больше погружает в атмосферу уюта. Из всего, что я видела, это самый продуманный комплект 9 баллов из 10».

Образ с ковровой дорожки

В этом шикарном платье Юля Пересильд шикарной походкой прошагала по красной ковровой дорожке кинофестиваля в Каннах. Насколько образ соответствовал мероприятию и можно ли его назвать стильным?

«Верх платья очень удачный, а низ слишком объемный. Если пышную юбку заменить на прямые брюки, а волосы уложить волной в стиле 20-х, то образ только выиграет.

Вообще образ выглядит перегруженным из-за большого количества акцентов: очки, красная помада, распущенные волосы, объемная юбка. Про волосы и них платья, я с казала, а очки лучше вообще убрать. Лучше меньше, да лучше. 7 баллов».

Подводим итог

Эксперт портала Teleprogramma.pro назвала лучшим образом комплект с джинсами и тренчем в скандинавском стиле. Именно этот образ с результатом в 9 баллов получает «золото» «Модницы недели».

На втором месте – наряд с ковровой дорожки Каннского кинофестиваля. Здесь стилист нашла недоработки, но поставила твердую 7-ку из 10.

«Бронза» у первого комплекта с красивым платьем, пиджаком и кроссовками. Образ получил щепотку критики и 6 баллов.

В тройку лидеров не вошли наряд, в котором Юля появилась на шоу «Вечерний Ургант», и летнее легкое платье. Комплекты получили по три баллы каждый.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая – fashion-стилист. Окончила курс от skillbox «Fashion-стилист» в Санкт-Петербургской школе телевидения. Опыт работы в индустрии моды 2 года.

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