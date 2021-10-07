«Он квадратный стал, еле ходит»: Емельяненко высказался о Джигане, вызвавшем его на бой

В начале 2021 года появилась новость о том, что рэпер Джиган бросил вызов бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Бой может состояться в ноябре, однако контракт на него еще не подписан.

А пока известный спортсмен стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше?», где комики атаковали его вопросами о прогнозах на встречу с Джиганом, и о том, в каком раунде Емельяненко собирается одержать победу.

«Ой, да я думаю, в первом раунде. Я тут на днях с ним встречался, он такой как булка с маслом — толстый, жирный. Причем, не стесняясь, пьет пиво ведрами, — сказал Александр о своем сопернике. — Да он квадратный стал, он еле ходит. Ему передвигаться тяжело — он от лавочки до лавочки идет и отдыхает сидит».

больше по теме Джиган рассказал, куда потратит 50 миллионов за бой с Александром Емельяненко В новом выпуске Comedy Club шоумен поделится подробностями предстоящего спарринга.

Напомним, что Джиган с детства увлекался боксом и кикбоксингом, является мастером спорта Украины, становился чемпионом по бодибилдингу. У Александра Емельяненко в смешанных единоборствах 29 побед, 8 поражений и одна ничья.

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