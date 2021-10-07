А в руках шкатулка: Пугачева в шляпке, очках и без перчаток появилась на презентации парфюма Орбакайте

Накануне в одном из столичных пространств состоялось масштабное для бьюти-индустрии событие. Кристина Орбакайте презентовала свой аромат Kristina, выпущенный в соавторстве с селективным итальянским парфюмерным брендом.

На презентацию пришли все близкие, друзья и коллеги артистки. Не смогла пропустить знаковое для дочери событие и Алла Пугачева. Примадонна появилась на публике в черном, щеголяя элегантной шляпкой, на ее лице были черные очки, а руки оказались открытыми – она не стала надевать перчатки, чтобы ничто не отвлекало внимания от заветной шкатулки, которую звезда взяла в руки.

Пугачева позировала для видео, которым поделился ее давний друг, стилист Игорь Гуляев. Он тоже давно дружит с Кристиной Орбакайте и пришел поддержать артистку в столь ответственный момент.

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