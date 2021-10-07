Теперь не потеряет: Копенкина в бикини прочно завязала стринги, чтобы избежать конфуза

В то время как Прохор Шаляпин оплакивает свою скоропостижно скончавшуюся молодую жену, его экс-половинка Лариса Копенкина наслаждается отпуском в Египте. С Красного моря туристка не вылезает, а ее микроблог наводняют фото в бикини.

Намедни Копенкина так торопилась запечатлеть радостные пляжные мгновения, что едва не потеряла стринги от бикини – они предательски сползли с нее, и подписчики даже заволновались. На сей раз женщина прочно закрепила трусы, основательно закрепив их на бедрах, что они точно никуда не денутся.

Напомним, Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным чуть больше года – они поженились в 2013-м, а развелись в 2015-м. О романе артиста и «миллионерши», как тогда представляли Ларису, трубили все вокруг. На деле же она оказалась обычным риелтором, жаждущим славы.

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