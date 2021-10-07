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Теперь не потеряет: Копенкина в бикини прочно завязала стринги, чтобы избежать конфуза

Первая жена Прохора Шаляпина отдыхает на Красном море.

Теперь не потеряет: Копенкина в бикини прочно завязала стринги, чтобы избежать конфуза
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

В то время как Прохор Шаляпин оплакивает свою скоропостижно скончавшуюся молодую жену, его экс-половинка Лариса Копенкина наслаждается отпуском в Египте. С Красного моря туристка не вылезает, а ее микроблог наводняют фото в бикини.

Намедни Копенкина так торопилась запечатлеть радостные пляжные мгновения, что едва не потеряла стринги от бикини – они предательски сползли с нее, и подписчики даже заволновались. На сей раз женщина прочно закрепила трусы, основательно закрепив их на бедрах, что они точно никуда не денутся.

Лариса Копенкина. Фото: instagram.com/larakopenkina/
Лариса Копенкина. Фото: instagram.com/larakopenkina/

Напомним, Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным чуть больше года – они поженились в 2013-м, а развелись в 2015-м. О романе артиста и «миллионерши», как тогда представляли Ларису, трубили все вокруг. На деле же она оказалась обычным риелтором, жаждущим славы.

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