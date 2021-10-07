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«Супер-женщина!»: Копенкина в «цветочном» бикини зажгла на морском побережье

Снимки появились в инстаграм бизнес леди.

«Супер-женщина!»: Копенкина в «цветочном» бикини зажгла на морском побережье
Лариса Копенкина. Фото: Global Look Press

Небывалую популярность Лариса Копенкина получила в 2013 году. Бизнесвумен вышла замуж за Прохора Шаляпина и стала завсегдатаем различных ток-шок на телевидении. Солидная разница в возрасте не смущала влюбленных. Правда, брак продержался два года. Теперь предприниматель счастлива с новых отношениях, а в эти дни отдыхает в Египте.

Лариса Копенкина
Лариса Копенкина. Скриншот: instagram.com/larakopenkina

В своем инстаграм она поделилась очередной порцией снимков из отпуска. На фото Копенкина позировала в «цветочном» бикини.

«Восхищаюсь! Супер-женщина! Какая вы классная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, несколько дней назад Копенкина попросила пользователей Сети не писать гадкие комментарии ее бывшему мужу Прохору Шаляпину, который неожиданно стал вдовцом.

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