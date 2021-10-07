Моргенштерн перед выступлением в Иркутске попросил десять пар белых хлопковых трусов

Рэпер Моргенштерн удивил своим райдером бизнес-леди из Иркутска Алену Белую, на дне рождения которой он выступил несколько дней назад. Он попросил перед концертом 10 пар белых хлопковых трусов.

«Нам пришлось подстраиваться под его график. День рождения у меня был в сентябре. А концерт прошел 1 октября. Что самое необычное было в райдере Алишера? Десять пар белых хлопковых трусов. Причем не определенного бренда, а обычные». Алена Белая

Как отметила Алена Белая, за выступление на корпоративе Моргенштерн попросил очень крупную денежную сумму. Точную цифру она не назвала, но заверила, что это больше четырех миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда-Иркутск».

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Напомним, что Моргенштерн – один из самых востребованных и популярных рэперов в стране. На его выступлениях всегда аншлаги.

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