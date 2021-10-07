Знает толк в съемке: Рудова подразнила внушительными полушариями груди, запечатлевшись с выгодного ракурса

Актриса специально подняла телефон повыше – так бюст оказался еще больше.

Красавица-актриса Наталья Рудова накануне вместе с подругой отправилась на премьеру танцевального кабаре-шоу Екатерины Варнавы. Блондинка выбрала тотальный розовый аутфит, чем подчеркнула свою кукольную красоту.

Платье на актрисе было с корсетом. Утянув им упругий бюст, Рудова добилась эффекта увеличившейся груди. И перед представлением, в ожидании шоу, начала снимать себя на селфи-камеру для подписчиков в Instagram.

Выбрав правильный ракурс сверху, Рудова подразнила своими внушительными полушариями груди, выглядывающей из откровенного декольте. Пикантное видео красотка щедро запостила в своем микроблоге, правда, только на сутки, разместив его в stories.

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