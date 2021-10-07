«Она мне очень нравится»: Якубович прокомментировал «роман» с девушкой Риммой из «Поля чудес»

Во время интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» телеведущий Леонид Якубович вспомнил множество слухов, которые о нем появлялись в прессе. По словам 76-летнего шоумена, его уже несколько раз «хоронили», приписывали ему всякие болезни, скандалы и ЧП.

А один раз про звезду «Поля чудес» даже написали, что у него роман (и даже общий ребенок) с девушкой, которая открывает буквы на табло в его передаче, Риммой Агафошиной.

«Она мне очень нравится. Про это писали только один раз, потом они угомонились. Сразу, — прокомментировал тот слух в СМИ Якубович. — Все привыкли уже давным давно. Это даже не смешно. Хихикнули и пошли дальше работать».

Ведущий отметил, что его помощница давно замужем, у нее уже двое детей, семья живет замечательно. Слух о романе с ней Леонид Аркадьевич назвал даже не остроумным.

Шоумен вообще легко относится к тому, что подобное попадает в новости, особенно, если речь идет об Интернете. Он знает, что все это делает ради заработка журналистов. Напомним, что ведущий женат в третий раз, но они с супругой живут отдельно.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.