А на дне золотой дракон: Галкин показал в своем замке роскошный бассейн в китайском стиле

Шоумен с двойняшками Гарри и Лизой регулярно занимается здесь плаванием.

В шестиэтажном роскошном замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь есть буквально все для жизни – пределы особняка можно не покидать долгое время и наслаждаться всеми удобствами. Просторные комнаты, высокие потолки, пространства для приема гостей, отдыха и релакса – шоумен тщательно продумал начинку семейного гнездышка.

Есть в замке Пугачевой и Галкина, разумеется, и бассейн. Он довольно большой и просторный, с витражными окнами с видом на просторный ухоженный сад, который обожает Максим. На этот раз хозяин особняка полюбовался краснолистным кленом, который радует его осенью своей яркостью, и заснял между делом бассейн.

Помещение бассейна исполнено в китайском стиле. На потолке виднеются позолоченные узоры из Поднебесной, а плитку, выстланную по дну самой чаши, украшает золотой дракон. Чтобы подчеркнуть восточную тематику, Галкин даже стал напевать китайский мотив.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!