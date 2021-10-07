«Мы представляем новое «Поле чудес»: Леонид Якубович сообщил об обновлении студии программы

Декорации на популярном шоу были обновлены впервые за 30 лет.

Телеведущий Леонид Якубович сообщил, что на программе «Поле чудес» впервые за 30 лет произошла смена декораций и обновление студии.

«Почти тридцать один год «Поле Чудес» каждую пятницу выходит на Первом канале. Для нас эта программа – родной дом. И вот в этом доме мы решили оперативно и красиво сменить обстановку. Мы представляем новое «Поле Чудес» на ваш суд». Леонид Якубович

Как заметил Якубович, декорации теперь очень сильно напоминают атмосферу ВДНХ. К примеру, в студии появились колонны с резными капителями. Фон общей декорации оформлен в виде разноцветных витражей. По краям зрительного зала теперь зеркала, создающие визуальную глубину пространства. Цветовая гамма студии стала гораздо светлее, а сцена – больше.

Заметим, что на «Поле чудес» теперь стали более вместительные трибуны. Кроме того, заменены барабан и табло со словами, сообщает пресс-служба Первого канала.

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