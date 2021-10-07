Комментируя дело Ефремова, Якубович вспомнил, как сам стал участником смертельного ДТП

В новом интервью известного телеведущего Леонида Якубовича спросили, как он относится к делу Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП. Шоумен назвал актера больным человеком, с которым случилась беда, и отметил, что журналисты устроили над этим случаем «пляски на костях», начав выдвигать множество версий до того, как следствие и суд установил факты.

«Великий лозунг, который сейчас висит над всеми нами: лучше написать вранье и быть первым, чем сказать правду и быть вторым. Вот и вся журналистика, вот к чему все свелось, — посетовал ведущий в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Я не сказал молчать. Это беда (о Ефремове, — Прим. авт.). К этому надо так относиться. Людьми надо быть».

Стоит отметить, что Якубович и сам ранее становился участником смертельного ДТП: в 2001 году он сбил человека, который в пьяном состоянии выбежал на дорогу на красный свет. Вину пешехода установило следствие, которое тянулось целый год.

«Я он был пьян в хлам, — вспомнил ведущий в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Он перебегал дорогу и выскочил из-за автобуса. У меня скорость была километров сорок. И он сам с разбегу, падая, ударился головой о мое зеркальце. Ну, несчастный случай… Но год, это продолжалось год».

Якубович отметил, что его невиновность была полностью доказана, но даже так долю своей вины он все же чувствовал и еще должно нервничал, садясь за руль. Он также отправил некую сумму родственникам погибшего. Кстати, сегодня ведущему иногда приходят штрафы за превышение скорости, о чем он без утайки сказал в интервью.

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