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Идеальные изгибы фигуры: Юлия Ефимова блеснула загорелым телом во время отдыха на Гавайях

Шестикратная чемпионка мира находится просто в прекрасной форме.

Идеальные изгибы фигуры: Юлия Ефимова блеснула загорелым телом во время отдыха на Гавайях
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в Instagram порадовала фанатов красивым кадром.

Юлия Ефимова
Юлия Ефимова. Фото: instagram.com/pryanya93/

На снимке она запечатлена в бикини на Гавайях. Звезда нежится на жарком солнышке. При этом у Юлии Ефимовой просто идеальный загар.

«Вот это загар. Какая же вы классная», «Рождена, чтобы радовать мужчин своей красотой», «Юля, кажется, что вам удалось дотянуться до неба», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлии Ефимовой 29 лет. Она не замужем. На прошедшей минувшим летом Олимпиаде в японском Токио спортсменка не смогла завоевать медалей.

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