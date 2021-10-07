А кто шелуху-то будет убирать? Мама Алла отругает! Галкин с двойняшками пощелкал семечки на террасе в Грязи

Примадонна, судя по всему, против такого угощения в рационе восьмилетних двойняшек ничего не имеет.

Как еще скоротать вечерок после школы? Находчивости шоумена Максима Галкина можно только позавидовать. Он подловил восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу на террасе подмосковного особняка в деревне Грязь. Дочка Примадонны в утепленной курточке и миленькой беретке вместе с братиком сидела на уютном теплом плетенном диване.

Тут к ним подошел Максим, поинтересовавшись, не скучно ли ребятам. К тому же, он принес для малышей полезный перекус, предложив им пощелкать семечек. Двойняшки Гарри и Лиза тут же согласились. Но кто же будет мести после этого террасу? Или всю шелуху малыши успели аккуратно собрать, чтобы мама Алла их не отругала? Об этом шоумен Максим Галкин умолчал.

«Что делаете?!» — спросил у двойняшек Гарри и Лизы шоумен. «Хорошо сидим!» — весело ответила дочка Аллы. «Только чего-то не хватает», — тут же добавил Гарри. «Воо! Семечек!» — подсказал Максим, доставая пакетик с перекусом. «Эх, жалко у меня только один рот, я бы втроем ел», — пошутил братик Лизы, щелкая на террасе семечки.

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