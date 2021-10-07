«Погибшая – не Татьяна и не Дэвис»: Штурм привела новые данные о личности жены Шаляпина

Как отметила певица, во многих тайнах этой истории еще только предстоит разобраться.

Певица Наталья Штурм в Instagram озвучила новую информацию о покойной жене музыканта Прохора Шаляпина канадской миллионерше Татьяне Дэвис.

Как отметила Штурм, она пришла на Первый канал, чтобы рассказать свою версию данных событий. Как заметила певица, в студии собрались девушки, которые сильно и часто не по делу кричали. Лучше бы они больше приводили фактов и доказательств.

«Кстати, свежая информация — погибшая не Татьяна и не Дэвис. Это ее псевдоним. И юридические фирмы по реестру зарегистрирована совсем на другое лицо. Короче, тайны, в которых хорошо бы разобраться. А то наш Прохор непонятно, что за контракт подписал и не в опасности ли он?» Наталья Штурм

Ранее Наталья Штурм говорила, что не верит в эту историю со смертью жены Прохора Шаляпина. По ее мнению, музыкант просто захотел денег и славы.

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