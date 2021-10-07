Ноготки длинные, подпиленные: 72-летняя Пугачева в атласной олимпийке блеснула изящным маникюром в Грязи

Алла Пугачева в свои 72 года выглядит невероятно молодо и элегантно. Примадонна всегда одета с иголочки. Каждый свой выход в свет певица продумывает вплоть до мелочей, это касается и аксессуаров. Кроме того, артистка следит за состоянием своих пальчиков.

Публикуя в Instagram свежие домашние кадры в деревне Грязь, жена шоумена Максима Галкина позаботилась о свежем маникюре. В кадре Примадонна предстала с идеально подпиленными длинными ноготками. Никакого вычурного лака или декора, упор на естественность. Алла Пугачева примерила атласную олимпийку, прикрыв кисти рук кружевными митенками.

Особое внимание певица уделила макияжу: на губах Аллы Борисовны сияла нюдовая помада, припудренная кожа лица без единой морщинки. Образ дополнила элегантная укладка — распущенные прямые локоны с пушистой челкой.

Примадонна похвасталась тем, что ее старшая дочка выпустила новый аромат совместно с итальянской семьей знаменитых парфюмеров. В подарок к духам идет музыкальная шкатулка с песней Кристины Орбакайте.

«Я просто поражена своей дочерью! Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня. И своей стильностью, и умением одеться. Во всем хороша! И на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, выпустила новый парфюм вместе с итальянской семьей очень знаменитых парфюмеров. Мало того, что выпустила! Только посмотрите, какой сюрпризик. Представляете, какой подарок», — ликовала певица, расхваливая свою дочку Кристину.

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