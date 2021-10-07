«Я просто поражена своей дочерью!»: Пугачева в деревне Грязь расхвалила новый парфюм от Орбакайте

Примадонна впервые так откровенно рассказала о дочери, дав понять, что всю свою жизнь невероятно гордилась успехами Орбакайте.

Алла Пугачева не сумела скрыть своего ликования, похваставшись успехами старшей дочери. Как выяснилось, Кристина Орбакайте выпустила новый аромат совместно с итальянской семьей знаменитых парфюмеров. Об этом своим поклонникам в Instagram рассказала Примадонна. К слову, певица впервые так откровенно заговорила о дочери от Миколаса Орбакаса. Артистка дала понять, что на протяжении всей жизни гордилась успехами Кристины, которая никогда не пользовалась громким именем именитой мамы.

«Я просто поражена своей дочерью! Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня. И своей стильностью, и умением одеться. Во всем хороша! И на сцене, и в жизни. И вот теперь, пожалуйста, выпустила новый парфюм вместе с итальянской семьей очень знаменитых парфюмеров. Мало того, что выпустила! Только посмотрите, какой сюрпризик. Представляете, какой подарок», — ликовала певица, расхваливая свою дочку Кристину.

Примадонна изящно приоткрыла коробочку с духами, а она оказалась музыкальной. Помимо флакончика с дивным ароматом поклонники также могут получить в подарок и такую изящную музыкальную шкатулку с песней Кристины Орбакайте.

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