Аппетитно: Каменских в бикини показала, что бывает, если прижать к себе грудь без пуш-ап

Красотка позировала на берегу моря в лифе на завязках и шортах.

Певица Настя Каменских начинала свой путь как участница дуэта «Потап и Настя», а по его закрытии стала женой своего коллеги по сцене Алексея Потапенко. Сейчас поп-дива уже несколько лет строит сольную карьеру под пристальным вниманием своего мужа-продюсера.

Каменских привлекает внимание к своей персоне и откровенными снимками в бикини. Новый пост был посвящен утру в Раю, то есть пребыванию артистки на райском курорте. Она позировала в шортиках и лифе от бикини без пуш-ап, для кадра сильно прижав грудь руками. Получились аппетитные полушария, которые, кстати, могут показаться значительно больше, чем на самом деле.

Кстати, Потап совершенно не против, когда его подопечная-жена делится с подписчиками микроблога откровенными снимками. Фото в бикини, нижнем белье или вовсе без него вызывают лишь повод для восхищения и гордости у главы семьи. А поклонники переживают – вдруг артист заревнует и запретит девушке горячий контент.

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