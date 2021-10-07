«Зачем это надо и кому?»: Бородина объяснила, почему не позовет Омарова на день рождения к Теоне

Ксения Бородина в формате анонимной викторины ответила на самые волнующие вопросы поклонников. Так, к примеру, многих интересовало, появится ли бизнесмен Курбан Омаров на празднике по случаю дня рождения Теоны. Ведущая проекта «Дом-2» ответила отрицательно, пояснив, почему она не собирается приглашать бывшего мужа на детскую вечеринку. При этом Ксюша уверена, что их с Омаровым дочка отсутствие отца даже не заметит.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» бесконечно рада тому, что у них в семье появился еще один ребенок.

«Нет, я отмечу отдельно ее день рождения. Потом, если захочет они справят еще. Мы не общаемся с папой Теоны. И нет никакого желания общаться в будущем.

С папой Мару мы разошлись по другим причинам, поэтому уважение у меня к нему не пропало. Разочарование было, но со временем меня перестало это волновать.

Ребенок будет занят друзьями и аниматорами на дне рождении! Зачем это надо и кому? В соцсетях показать??» — написала в своем Stories Ксения, давая понять, что о своем отце на детском празднике ее дочка Теона едва ли вспомнит.