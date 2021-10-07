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«Зачем это надо и кому?»: Бородина объяснила, почему не позовет Омарова на день рождения к Теоне

Ведущая проекта «Дом-2» уверена, что ее дочка-именинница даже не вспомнит про отца, когда будет купаться в подарках и принимать поздравления от друзей.

«Зачем это надо и кому?»: Бородина объяснила, почему не позовет Омарова на день рождения к Теоне
Ксения Бородина. Фото: Instagram.com/borodylia

Ксения Бородина в формате анонимной викторины ответила на самые волнующие вопросы поклонников. Так, к примеру, многих интересовало, появится ли бизнесмен Курбан Омаров на празднике по случаю дня рождения Теоны. Ведущая проекта «Дом-2» ответила отрицательно, пояснив, почему она не собирается приглашать бывшего мужа на детскую вечеринку. При этом Ксюша уверена, что их с Омаровым дочка отсутствие отца даже не заметит.

Телеведущая Ксения Бородина
Ксения Бородина не собирается приглашать бывшего мужа на день рождения дочери Теоны. Фото: Instagram.com/borodylia

«Нет, я отмечу отдельно ее день рождения. Потом, если захочет они справят еще. Мы не общаемся с папой Теоны. И нет никакого желания общаться в будущем.

С папой Мару мы разошлись по другим причинам, поэтому уважение у меня к нему не пропало. Разочарование было, но со временем меня перестало это волновать.

Ребенок будет занят друзьями и аниматорами на дне рождении! Зачем это надо и кому? В соцсетях показать??» — написала в своем Stories Ксения, давая понять, что о своем отце на детском празднике ее дочка Теона едва ли вспомнит.

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«Дом-2»Ксения БородинаКурбан ОмаровНовости google