«Просто затворничество и все»: Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной

Как отметил худрук, он в любой момент готов на контакт с почетным президентом.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в шоу «Откройте, Давид» заявил, что так и не может наладить взаимодействие с почетным президентом театра Татьяной Дорониной.

«Мы ее в любой момент готовы позвать. Любой сигнал с ее стороны. Мы посылаем ей информацию о спектаклях. Я ей много раз посылал сигналы, что надо бы встретиться. Но там другая жизнь. Просто затворничество и все». Эдуард Бояков

Как заметил Эдуард Бояков, с Татьяной Дорониной у него сейчас нет контакта. «Есть помощник, водитель. Есть социальный пакет, который мы реализуем. Это достаточно немаленькие суммы. Это не только зарплата для нее», -заявил Эдуард Бояков.

Ранее стало известно, что Татьяна Доронина писала письмо президенту России. Она крайне недовольна новым руководством во МХАТе имени Горького и сегодняшней политикой театра.

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